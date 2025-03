Morawa übernimmt die Linzer Buchhandlung Alex

Der Name bleibt, das Konzept bleibt, die Größe bleibt. Nur auf den fachkundigen Rat von Alex Stelzer, der praktisch jedes Buch, nach dem man sich erkundigt, schon gelesen hat, müssen Bücherfreunde künftig wohl verzichten. Denn das Urgestein des Linzer Buchhandels hat sein Geschäft übergeben und geht in Pension. "Es ist mir sehr wichtig, dass es am Linzer Hauptplatz weiterhin eine gut sortierte Anlaufstelle für lesefreudige Menschengibt - und für solche, die das noch werden möchten", sagt Stelzer.

Garantieren soll das Morawa, ein österreichisches Buchhandelsunternehmen, das mit der Übernahme der Buchhandlung Alex wieder nach Oberösterreich zurückkehrt.

"Bekenntnis zum erhalt der Buchandelslandschaft"

"Mit dieser Übernahme legen wir als größte österreichische Buchhandelsgruppe ein weiteres Bekenntnis zum Erhalt der Buchhandelslandschaft ab", sagt Wolfgang Rick, geschäftsführender Gesellschafter von Morawa. Dem Familienunternehmen sei das ein großes Anliegen. Die Buchhandlung Alex soll nicht nur mit ihrem Namen bestehen bleiben, sondern mit ihrer überschaubaren Größe von 120 Quadratmetern auch als Treffpunkt für Literaturbegeisterte, die Wert auf persönliche Beratung und ein kuratiertes Sortiment legen. "Die bewährte Qualität und der hohe Serviceanspruch, für die das Geschäft seit Jahrzehnten bekannt ist, bleiben unter dem Dach von Morawa erhalten und werden durch die Synergien des Unternehmens weiter gestärkt", verspricht Morawa-Geschäftsführer Klaus Magele.

Die Buchhandlung Alex auf dem Linzer Hauptplatz. Bild: Morawa

Morawa betreibt insgesamt 19 Filialen, darunter traditionsreiche Standorte wie die Bücherwelt Wollzeile in Wien, die Buchhandlung Moser in Graz und die Buchhandlung Höllrigl in Salzburg. Neben den stationären Buchhandlungen steht mit Morawa.at ein Onlineshop mit einem umfassenden Sortiment von über 10 Millionen Büchern & E-Books zur Verfügung.

