Mopedlenkerin (16) in St. Florian von Lkw mitgeschleift

Das Mädchen wurde per Helikopter in das Kepler Uniklinikum gebracht. (Symbolbild)

Notarzt, Rettungshubschrauber "Christophorus 15" und Polizei standen am Donnerstagnachmittag im Gemeindegebiet von St. Florian (Bezirk Linz-Land) im Einsatz: In einem Kreisverkehr an der L566 war eine Mopedfahrerin von einem Lastwagen erfasst und einige Meter weit mitgeschleift worden. Das Mädchen zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass es vom Notarzt versorgt und dann per Helikopter in das Kepler Uniklinikum gebracht werden musste.

Laut Polizei dürfte der 28-jährige Lkw-Lenker die 16-Jährige auf ihrem Zweirad übersehen haben. Er habe seine Geschwindigkeit reduziert und sei in den Kreisverkehr eingerollt, ohne weitere Verkehrsteilnehmer wahrgenommen zu haben, sagte der Mann aus dem Bezirk Kirchdorf gegenüber den Beamten aus.

