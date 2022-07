Mopedlenker über Fahrbahnbankett gestürzt

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gestern um kurz vor 21 Uhr mit seinem Motorfahrrad auf der B139 von Kematen an der Krems Richtung Neuhofen an der Krems. Er beabsichtigte an der Kreuzung mit der Bergfeldstraße nach links abzubiegen. Noch vor diesem Abbiegevorgang verabschiedete er sich von zwei ebenfalls nach Neuhofen fahrenden gleichaltrigen Mopedlenkern. Dabei war er laut eigenen Angaben kurz abgelenkt und kam rechts von der Bundestraße ab und stürzte über das Fahrbahnbankett auf den angrenzenden Parkplatz. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in das Klinikum Wels gebracht.