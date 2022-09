Mopedfahrer prallte gegen PKW

Zum Unfall kam es laut Polizei an einer Kreuzung mit der L1464. Eine 33-jährige Autolenkerin wollte diese Straße genau in dem Moment überqueren, als der Mopedlenker kam. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und prallte gegen die Beifahrertür des Autos. Er wurde schwer verletzt in den Med Campus III gebracht, wie die Polizei berichtet. Die Autolenkerin blieb unverletzt.