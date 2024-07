Mopedfahrer (21) prallte in Rufling gegen Auto: Rechter Arm überrollt

Das Moped landete in einem Thujen-Zaun

Der Mopedfahrer fuhr auf der Ruflinger Straße in Leonding von Bergham kommend Richtung Rufling. Als der Autofahrer vor ihm, ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, abbremste, wollte er diesen überholen. Der 21-Jährige bemerkte allerdings zu spät, dass der 24-Jährige bei der Kreuzung "Am Dürrweg" links in die Ochsner Straße einbiegen wollte und stieß mit dem Auto zusammen.

Er wurde vom Motorrad geschleudert und kam mit dem rechten Arm unter das Auto. Dieser wurde vom Hinterreifen überrollt. Der 21-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

