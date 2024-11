Mopedfahrer (16) bei Unfall in Linz schwer verletzt

Polizei und Rettungskräfte standen am Mittwochnachmittag im Süden der Landeshauptstadt im Einsatz: Ein junger Mopedfahrer hatte sich beim Zusammenstoß mit einem Pkw so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in das Kepler Uniklinikum gebracht werden musste.

Der 16-Jährige war gegen 17 Uhr auf der Straße im Südpark in Richtung Pichlinger See unterwegs, als er mit dem Wagen eines 26-jährigen Linzers kollidierte. Der Autofahrer erfasste das Zweirad, als er nach links in die Schwaiggaustraße abbiegen wollte, teilte die Polizei am Abend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.