Mopedfahrer (15) bei Fahrerfluchtunfall verletzt

Gegen 17:40 Uhr fuhr der 15-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Moped auf der Kremstal Bundesstraße in Richtung Neuhofen an der Krems. Im Ortsgebiet von Berg wurde er kurz vor einem Kreisverkehr von einem silber-grauen Pkw überholt, im Wagen war ein älteres Ehepaar. Vermutlich auf Grund des Gegenverkehres schnitt der unbekannte Lenker den 15-Jährigen, der daraufhin gegen den Randstein fuhr und in die angrenzende Wiese stürzte.

Der unbekannte Lenker setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen an der linken Hand und wurde von der Rettung erstbehandelt, verweigerte jedoch den Transport in ein Krankenhaus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ansfelden unter der Telefonnummer 059133 4131 in Verbindung zu setzen.