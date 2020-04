Montagepersonal für Neue Donaubrücke darf nicht einreisen

Die komplizierte Planungs- und Baugeschichte der Neuen Donaubrücke ist wieder um ein Kapitel reicher: Die Stahlteile liegen zwar am Vormontageplatz bereit, das Personal zum Schweißen und Montieren fehlt aber weiterhin. Denn die Arbeiter aus Tschechien und der Slowakei dürfen ohne negatives COVID-19-Attest nicht nach Österreich einreisen, was die Pläne für die Bauarbeiten gehörig durcheinander wirbelt.

Sehr zum Ärger von Vizebürgermeister Markus Hein (FP): „Wir haben letzte Woche alles abgeklärt, damit die Einreise ungehindert stattfinden kann. Nun wurde aber das Regelwerk für die Einreisebestimmungen wieder von einen auf den anderen Tag geändert.“ Damit es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt, sollen die Arbeiter so schnell wie möglich getestet werden und wenn möglich, ihre Arbeit kommenden Montag aufnehmen.

Was diese Schwierigkeiten betreffend der Einreise von Personal für den Fertigungstermin bedeute, sei derzeit nur schwer abzuschätzen, so Hein: „Aus heutiger Sicht gehe ich aber schon davon aus, dass der vertragliche vereinbarte Zeitplan eingehalten und die Brücke bis Ende Oktober 2021 fertiggestellt wird.“ Nicht zuletzt deshalb, weil die Produktion der Stahlteile in den drei Werken nicht unterbrochen wurde. Die Hoffnung, dass die Bauarbeiten wie angepeilt vor Schulbeginn 2021 abgeschlossen werden, sei hingegen gering, so der Vizebürgermeister.