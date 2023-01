"Mona-Lisa-Tunnel und B1 sind schon jetzt am Limit"

Das neue Jahr ist reich an alten Erkenntnissen und altbekannten Problemen. So ein "Problemfall" ist aus Sicht des für Verkehr zuständigen Vizebürgermeisters Martin Hajart (VP) die geplante Bebauung am Hiller-Kasernenareal und auf den angrenzenden Sommergründen in Ebelsberg. Dort sollen, wie mehrfach berichtet, rund 3000 Wohnungen entstehen. Entwickelt wird das gesamte Gebiet von der WSF Privatstiftung der XXXLutz-Gruppe und den Wohnbaugenossenschaften WAG, Giwog und Neue Heimat.

"Der Mona-Lisa-Tunnel und die B1 sind schon jetzt am beziehungsweise über dem Limit", sieht Hajart die Infrastruktur nicht einmal im Ansatz dafür gerüstet, den unweigerlich mit dem Wohnbau verbundenen zusätzlichen Verkehr aufzunehmen.

Rund 27.500 Fahrzeuge täglich

Rund 27.500 Fahrzeuge würden bereits jetzt täglich im Mona-Lisa-Tunnel gezählt, auf der B1 Wiener Straße rund 20.000 pro Tag. Eine Verkehrsbedarfsanalyse würde zeigen, dass mit der Mobilisierung von Baulandreserven im Linzer Süden die Zahl der Fahrzeuge im Mona-Lisa-Tunnel theoretisch um 19.500 steigen würde. Theoretisch deshalb, weil der Tunnel diese große Zahl gar nicht fassen könnte. "Da würde alles zusammenbrechen", sagt Hajart.

Aus diesem Grund will er bei den Planungen für das Kasernenareal und die Sommergründe nun auf die Bremse treten, diese müssten "zurück an den Start". "Die Bauphasen sind zu dicht getaktet und nicht verknüpft mit verkehrlichen Erschließungsmaßnahmen und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs", kritisierte Hajart heute erneut. Mehr als einen "Strich in der Landschaft" für die immer wieder diskutierte Fahrradbrücke gebe es nicht. Für Unmut sorgt zudem, dass der viergleisige Westbahnausbau zwischen Kleinmünchen und der Osteinfahrt des Hauptbahnhofes von den ÖBB erneut verschoben wurde. Neuer angepeilter Fertigstellungstermin ist 2032. Einmal mehr machte Hajart deutlich, dass die Seilbahn kein Teil tragfähiger Verkehrslösung sei, anders sehen das bekanntlich Bürgermeister Klaus Luger und Planungsstadtrat Dietmar Prammer (beide SP).

Mehr zum Thema Linz Linz Seilbahn feiert in Linz Auferstehung LINZ. Sie ist politisch umstritten, aber noch nicht zu Grabe getragen. Die Rede ist von der Stadtseilbahn in Linz, an der zumindest Stadtchef ... Seilbahn feiert in Linz Auferstehung

Geht es nach Hajart, soll für die Entwicklung besagter Areale nun unter Berücksichtigung der verkehrlichen Notwendigkeiten ein Phasenplan erstellt werden. Klar sei, dass der Ausbau des Zugangebotes der größte Hebel sei, die Straßenbahn werde es ob der langen Fahrzeit ins Zentrum nicht sein, sagt Hajart, für den auch eine Reduktion der geplanten Wohneinheiten ein gangbarer Weg wäre.

Der Startschuss für die Neugestaltung des Kasernenareals soll dieses Jahr mit der Sanierung der elf denkmalgeschützten Gebäude fallen, die entsprechenden Beschlussfassungen für die weiteren Phasen und Flächen fehlen noch.

Mehr zum Thema Linz Linz Startschuss für Neugestaltung des Areals der alten Hiller-Kaserne soll 2023 fallen LINZ. In einem ersten Schritt werden die elf denkmalgeschützten Gebäude in Ebelsberg umfassend saniert – neben Wohnungen und Büros ist dort ... Startschuss für Neugestaltung des Areals der alten Hiller-Kaserne soll 2023 fallen

Pläne für Bypassstraße

Unabhängig davon steht mit der dreimonatigen Sperre des Mona-Lisa-Tunnels wegen der nötigen Generalüberholung bereits heuer im Sommer ein Kraftakt für die Verkehrsteilnehmer an. Entsprechende Begleitmaßnahmen würden derzeit finalisiert und zeitnah präsentiert, kündigt Hajart an.

Teil des Paketes soll die bauliche Ertüchtigung der Bypassstraße des Tunnels und deren Freigabe für den öffentlichen Verkehr sowie einspurige Fahrzeuge wie Räder und Mopeds sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Julia Popovsky

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.