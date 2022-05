Mofalenker ignorierten Anhaltezeichen der Polizei

Eine Streife der PI Hörsching führte gestern Abend im Bereich Mühlbachstraße in Hörsching Lasermessungen durch. Gegen 18:25 Uhr konnte ein Pkw in der 30er-Zone mit 52 km/h gemessen werden. Zum selben Zeitpunkt überholten drei Mofafahrer den gemessenen Pkw mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Daher wurden die drei mittels Armzeichen zum Anhalten aufgefordert. Nachdem dies ignoriert wurde, nahmen die Polizisten die Nachfahrt auf. Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land stoppte bereits nach kurzer Zeit an der Kreuzung Holzleitenstraße, die beiden anderen setzten ihre Fahrt fort. Im Siedlungsgebiet Holzleiten trennten sich die Fahrtrichtungen der beiden Lenker. Schließlich konnte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land im Gemeindegebiet von Marchtrenk angehalten werden. Der dritte Mofalenker, ohne Kennzeichen am Fahrzeug, flüchtete in unbekannte Richtung.