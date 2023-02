Modeschülerinnen präsentierten ihre Mäntel in der Lentia City

Es war der gelungene Abschluss eines Schulprojekts: Im Urfahraner Einkaufszentrum Lentia City präsentierten die Modeschülerinnen des vierten Jahrgangs ihre selbst entworfenen Mäntel. Für ihren großen Auftritt, den sie unter dem Motto "We Are Fashion – New Ways in der Lentia City" veranstalteten, wurde im oberen Stockwerk ein langer Teppich ausgerollt. Darüber schritten die jungen Modeschöpferinnen mit ihren extravaganten Mantelkreationen.

Bei der Umsetzung ihrer entworfenen Stücke achteten die Schülerinnen auf eine nachhaltige Verarbeitung und verwendeten verschiedenste Materialien. Das kam beim Publikum, darunter Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, die Gemeinderätinnen Beate Gotthartsleitner und Viktoria Langbauer sowie Innungsmeisterin Maria Bauer, Fachgruppenleiterin Sabine Tobisch, Elisabeth Heuberger (Firma Löffler) und Robert Schwaiger (Modehaus Kutsam), bestens an. Die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer quittierten die Show der mit großem Applaus.

