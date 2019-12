Modeschüler suchen magisches Outfit

Wenn es um Mode geht, dann ist man in der HBLA Lentia in Linz an der richtigen Adresse. Was aber sucht ein Magier dort? Die Frage lässt sich leicht beantworten: eine passende Bühnenbekleidung. Und so machen die Schülerinnen und Schüler mit Michael Späth alias Michael Late gemeinsame Sache. Dieser Tage gab es in der Schule ein Treffen. Denn schließlich müssen beide Seiten wissen, was voneinander erwartet wird.

Die Initiative ging vom Oberösterreicher aus, der sich von Kindesbeinen an mit der Zauberei beschäftigt. In den vergangenen Jahren hat es Späth als Magier sogar bis in die TV-Show "Das Supertalent" mit Dieter Bohlen geschafft und zuletzt als "Volksmagier in Lederhosen" versucht, seiner Show das besondere Drehmoment zu geben.

In einer schnelllebigen Zeit bedeutet Stillstand aber den Tod. Und so arbeitet Späth derzeit nicht nur an einer neuen Illusionsshow fürs nächste Jahr, sondern auch an einer optischen Veränderung. Die Lederhose will er tauschen. Wofür, das sollen ihm nun die Nachwuchs-Modeschöpfer der HBLA Lentia zeigen.

"Modern und lässiger" soll die neue Show werden, die auch einen neuen Namen tragen wird. "Michael Late & Claudia – The Austrian Illusionist" wird die Show heißen, bei der neue Techniken eingesetzt werden, um spektakuläre Illusionen zu entwickeln.

"Das ist eine spannende Zeit", sagt Späth, für den auch die Musik und vor allem das Bühnenoutfit entscheidende Rollen spielen werden. Für Letzteres konnte die HBLA Lentia als Schule für Mode, Produktmanagement und Präsentation gewonnen werden.

"Wir hatten ein spannendes Meeting mit den Schülern der HBLA", sagt der Magier. In den nächsten Wochen werden die neuen Outfits designt.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at