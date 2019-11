Moderner und mehr Platz: Weinturm ist in den Süden von Linz übersiedelt

"In sieben Minuten bin ich mit dem Auto im Zentrum", sagt Jürgen Penzenleitner. Für ihn ist dies die Bestätigung, dass der Weg in die Linzer Innenstadt nicht so weit ist, auch wenn sein Weinturm nun nicht mehr in der Kaarstraße in Urfahr, sondern in der Thanhoferstraße im Süden der Stadt direkt an der Autobahn liegt.

Dort ist in nur sechs Monaten Bauzeit auf einem 2500 Quadratmeter großen Areal die neue Firmenzentrale des Linzer Weingroßhändlers entstanden.

Mehr Platz, mehr Angebot

Noch sieht man die letzten Spuren der Baustelle, noch ist nicht alles ganz fertig, aber der Betrieb läuft schon. Beim Rundgang mit dem Eigentümer und Geschäftsführer durch den neuen Weinturm wird ersichtlich, dass die Modernität wirkt, die Tradition aber nicht zur Seite gedrängt hat. So wie die Philosophie von Penzenleitner – Qualität, Kontakt mit den Winzern und Kundenpflege – und seinen 22 Mitarbeitern trotz Umzuges unverändert geblieben ist.

"Natürlich haben wir jetzt mehr Platz, den wir auch nutzen wollen", sagt der Weinturm-Eigentümer, der 1993 als Lehrling hier begonnen und das Unternehmen 2010 gekauft hat. Denn die Platznot war es auch, die den Umzug notwendig gemacht hat. "In der Kaarstraße sind wir an die Kapazitätsgrenzen gestoßen, die es hier nicht mehr gibt", sagt Penzenleitner. Auf entsprechenden Platz hat man in der Planung des Neubaus natürlich auch Bedacht genommen.

Das für den Kunden nicht automatisch sichtbare Herzstück des Weinturms ist der 600 Quadratmeter große Weinkeller. Hier findet sich das nun stark erweiterte Sortiment, das zu 95 Prozent im Großhandel verkauft, an die Gastronomie von Wien bis zum Arlberg geliefert wird. Mit dem persönlichen Lieblingsplatz des Chefs, dem Erdkeller, wo die Weine natürlich gekühlt werden. "Denn der Wein ist ein Naturprodukt", sagt Penzenleitner und spricht auch das Holz an, das für die Inneneinrichtung verwendet wird.

Genussvoller Begegnungsraum

So sehr die leichtere Erreichbarkeit und die zehn Parkplätze den Besuch von Kunden vereinfachen sollen, so wird auch die neue Weinturm-Zentrale ein Ort der genussvollen Begegnung sein.

Schon im 200 Quadratmeter großen Geschäftsraum mit Einzelhandel lädt eine Bar zum Verweilen ein, wo auch der eine oder andere Wein gekostet werden kann. Im ersten Stock, in dem die Büroräumlichkeiten untergebracht sind, ist zudem ein großer Raum mit Bar, Küche und einem großen Tisch für 30 Personen im Entstehen, wo Penzenleitner Weinverkostungen oder spezielle Events anbieten will.

Weinturm Neu: Shopöffnungszeiten Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr, und Samstag, 9 bis 13 Uhr

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at