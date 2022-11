Rund eineinhalb Jahre ist es her, dass bei einem lustigen Abend unter Freunden von Markus Pusztai und Fabian Hötzeneder die Idee geboren wurde, doch Herrenmode und Gastronomie in einem gemeinsamen Lokal zu kombinieren. Aus dem Spaß wurde schnell Ernst – und mit dem Geschäftslokal "MarkusK" in der Marienstraße mittlerweile auch Realität. Heute, Freitag, wird die Fashion Café Bar nach circa sechs Monaten Umbauarbeiten eröffnet. Die Namenswahl ist mit Pusztais Vornamen, Markus und