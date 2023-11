Mode, die vor 144 Jahren von Brünn nach Linz kam

Es ist ein Familienunternehmen, das sich über mehrere Generationen und verschiedene Stationen in Linz erstreckt. Denn was 1879 am Hauptplatz als Filiale der angesehenen Weißnäherei Wittrich der Gebrüder Karl, Leopold, Julius und Bernhard in Brünn im heutigen Tschechien begann, wuchs sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Herrenmodeunternehmen aus, dessen Name bis heute Klang hat.