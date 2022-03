Mobilitätskonzept ohne Denkverbote Im Linzer Süden reden auch Bürger mit

"Wir werden nicht den Fehler machen, dass Wohnanlagen gebaut werden, ohne die entsprechende Verkehrsinfrastruktur mitzudenken und mitzuplanen." Die Ansage des neuen Linzer Verkehrsreferenten Martin Hajart (VP) ist unmissverständlich. Sichtbar werden soll das im Süden von Linz, wo in Pichling und in Ebelsberg in den nächsten Jahren mehr als 3700 Wohnungen gebaut werden.