Mobilitätskonzept für den Linzer Süden

Vom Stau können die Ebelsberger und Pichlinger praktisch jeden Tag ein Lied singen. Die Verkehrssituation in den Stadtteilen ist bereits jetzt angespannt, eine Entspannung ist angesichts der regen Bautätigkeit nicht in Sicht.

Derzeit wird, wie berichtet, im Auftrag der Stadt Linz vom Büro Rosinak und Partner unter Beteiligung der städtischen Mobilitätsexperten ein Verkehrskonzept erarbeitet. Diese Woche fanden dazu zwei Bürgerinformationsveranstaltungen statt, mehr als 500 Teilnehmer folgten der Einladung. "Für mich ist es wichtig, direkt von den Betroffenen zu erfahren, wo der Schuh drückt. Bürgerbeteiligung heißt für mich, Betroffene zu Beteiligten zu machen", sagt der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP).

Thema waren an den beiden Abenden auch die Ergebnisse der jüngst durchgeführten Bürgerbefragung. Dabei wurde mitunter deutlich, dass sowohl in Pichling als auch in Ebelsberg das Auto das Verkehrsmittel ist, das am häufigsten mehrmals täglich genutzt wird, ebenso wie die Tatsache, dass die öffentliche Verkehrsanbindung teils als unattraktiv empfunden wird (lange Fahrtdauer ins Zentrum etc.). Daneben wurden auch potenzielle Arbeitsschwerpunkte für das Planungsteam – angefangen vom Ausbau der Radinfrastruktur bis hin zu Maßnahmen zur Verhinderung von Durchzugsverkehr – diskutiert. Hajarts Ansatz: "Es braucht attraktive Öffis, um im Süden eine echte Alternative zum Auto zu schaffen."