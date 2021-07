Mobiler Impfbus fährt ab 19. Juli durch Linz

Stadt und Land bieten das neue niederschwellige Angebot in Kooperation mit dem Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Linz AG an. Der Impfbus wird ab 19. Juli jeweils von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr angeboten. Geimpft werden Personen ab 18 Jahren mit dem Impfstoff Johnson & Johnson, wo bekanntlich die Vollimmunisierung bereits nach einer einzelnen Impfung möglich ist.

Der Impfbus steuert das gesamte Stadtgebiet an und hält an insgesamt sieben fixen und drei optionalen Haltestellen an folgenden Standorten:

Interspar Industriezeile

AMS Bulgariplatz

Interspar Salzburger Straße

Maximarkt Neue Heimat

Ebelsberg / Wiener Straße

Einkaufszentrum Auwiesen

Solar City / Luna Platz

Pichlinger See (optional)

Parkplatz Schörgenhubbad (optional)

Posthof (optional)

Am exakten Fahrplan wird derzeit noch gearbeitet.

Die Stadt Linz verbindet mit dem neuen niederschwelligen Impfangebot die Erwartung, dass die Impfquote, die derzeit in Linz bei knapp 60 Prozent liegt, deutlich gesteigert werden kann. Ein starker Fokus liegt auf dem Linzer Süden. „Ähnlich wie der Testbus wird der Impfbus jeden Tag eine unterschiedliche Route anfahren. Die Haltestellen werden an stark frequentierten Plätzen situiert, etwa bei Einkaufzentren und optional in Bereichen der Freizeitgestaltung wie Badeseen. Wir geben allen Menschen, die das möchten, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ohne eine Impfpflicht zu propagieren“, so Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP).

Mehr Informationen zum Impfangebot der Stadt Linz gibt es unter www.linz.at/coronavirus