Mobile Essensversorgung: Mehr als 253.000 Portionen ausgeliefert

Das Klingeln an der Tür ist das Zeichen dafür, dass das Essen da ist: Gerade viele ältere Personen nutzen die Möglichkeit der mobilen Essensversorgung in Linz. 2019 stellten der Arbeiter-Samariterbund und das Rote Kreuz mehr als 161.000 Portionen von „Essen auf Rädern“ zu und versorgten damit rund 1.100 Kunden. Ein Drittel von ihnen bestellte täglich, rund 50 Prozent nutzten das Angebot von Montag bis Freitag. Knapp die Hälfte ist über 85 Jahre alt.

Neben „Essen auf Rädern“, gibt es auch das Angebot „Mahlzeit“, das auf eine Kooperation von Rotem Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe zurückgeht. Im Vorjahr lieferte dieser Dienst mehr als 92.000 Essen an 320 Kunden aus.

Bei beiden Anbietern stieg die Nachfrage im ersten Halbjahr 2020 coronabedingt stark an: So wurde bei „Mahlzeit“ eine 25prozentige Steigerung registriert. Bei „Essen auf Rädern“ wurden 9.000 Portionen mehr ausgeliefert als im ersten Halbjahr 2019, zudem stieg die Zahl der Kunden um 50 Menschen an.

Bei der Pflege und Betreuung von älteren Menschen in den eigenen vier Wänden seien die Mobilen Dienste ein „zentraler Eckpfeiler“, wie Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) sagt: „Die Zusteller liefern nicht nur das frisch zubereitete Essen, sie nehmen sich auch gerne Zeit für ein paar nette Worte.“