Mitte April wird Brückenbau in Linz fortgesetzt

Nach heutigem Stand der Dinge sollte es am 15. April so weit sein, kündigte der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) gestern an. Die Bauarbeiten an den Asfinag-Autobahnbrücken in der Stadt sind, wie berichtet, schon diese Woche wieder angelaufen.

"Wenn es keine wesentlichen Änderungen in den Reisebestimmungen gibt, dann werden die Schweißer aus der Slowakei und aus Tschechien am 15. April die Arbeit am Vormontageplatz in Urfahr wieder aufnehmen", so Hein. In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden müssten die Arbeiter aus dem Ausland auch nicht in Quarantäne. Das war zuvor befürchtet worden, sei aber jetzt nicht nötig.

Weitere Verzögerungen offen

"Die Baufirma wird diese Woche vier Stahlbauteile liefern und die Umsetzung der aktualisierten Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen für die Arbeiter vorbereiten", sagt Sepp Maier, Bauingenieur der Linz AG, der die Stadt Linz als Projektleiter unterstützt. Darunter fallen etwa zusätzliche Unterkünfte und Schutzausrüstungen. Ob sich der durch die Corona-Pandemie verursachte Stillstand der Baustelle in weiteren Verzögerungen der für Herbst 2021 geplanten Fertigstellung der Brücke niederschlagen wird, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, so Hein und Maier.

