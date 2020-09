Mitarbeiter geschlagen und mit Messer bedroht

Am Freitag, kurz nach 15 Uhr betraten zwei Männer ein Geschäft im Einkaufszentrum mit der Absicht, dort ein Handy zur Reparatur aufzugeben. Nachdem ein Filial-Mitarbeiter einen der Männer aufmerksam machte, dass für das Handy keine Garantie mehr bestehe, wurde einer verbal ausfällig und beschimpfte den 58-Jährigen aus Linz.

Als der Verkäufer beide Kunden aufforderte die Filiale zu verlassen, eskalierte die Situation. Der Mitarbeiter wurde erst von einem der beiden Unbekannten im Gesicht bespuckt und anschließend ins Gesicht geschlagen, sodass seine Brille beschädigt wurde. Die zwei Männer verließen die Filiale, der Angestellte verständigte den Polizeinotruf. Ein 30-jähriger Mitarbeiter der Filiale hatte den Vorfall gesehen und verfolgte beide Männer in der Absicht, diese bis zum Eintreffen der Polizei hinzuhalten, wie die Polizei berichtete.

Vor dem Einkaufszentrum Lentia forderte der Linzer die beiden auf, stehen zu bleiben und konfrontierte diese mit dem Vorfall. Daraufhin zückte einer der Täter ein Messer und bedrohte den 30-Jährigen, indem er diesem die Klinge des Messers an den Hals ansetzte und danach durch "Luftstiche" andeutete, diesem in den Bauchbereich zu stechen. Der Täter stieß den 30-Jährigen weg und flüchtete in Richtung Sparkassenplatz. Eine sofortige Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ergebnislos.

Die Täter wurden durch die Filial-Mitarbeiter wie folgt beschrieben: schlank, etwa 20-25 Jahre alt, etwa 170 – 175 cm groß, vermutlich ausländischer Herkunft, helle Hautfarbe, braune kurze Haare, dunkler Vollbart, bekleidet mit dunkelgrauer Jogginghose und dunklem Shirt, Tätowierungen bis zum Hals, weiße Sneaker. Begleiter des Täters: dunkle Hautfarbe, etwa 5 cm lange zu Zöpfchen geflochtene Haare, blaue Jeans, weißes Shirt, dunkle Sneaker.

Zeugen werden aufgerufen Hinweise an die Polizei Kaarstraße Linz unter der Telefonnummer 059133 / 4584-100 zu melden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.