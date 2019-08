Mit Zug und Bus Oberösterreich erkunden

Der Klimaschutz ist in aller Munde. Politisch viel diskutiert, bleibt die zentrale Frage, was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Eine Möglichkeit wäre eine stärkere Nutzung des öffentlichen Verkehrsangebotes. Genau hier setzt eine gemeinsame Aktion von Klimabündnis Oberösterreich, dem OÖ. Verkehrsverbund, den ÖBB, dem Oberösterreich Tourismus und den OÖNachrichten an.

Passend zur europäischen Mobilitätswoche können interessierte Leser einen von drei Tagesausflügen in Oberösterreich gewinnen und dabei die Schönheiten des Landes autofrei kennen lernen. Denn Sinn der Aktion ist es, vor Augen zu führen, dass es viele Wege im gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz des Landes gibt, um interessante Orte und schöne Naturschauplätze zu besuchen.

Drei Ausflüge zu gewinnen

Wer diese Erfahrung machen will und in Oberösterreich seinen Hauptwohnsitz hat, kann einen dieser drei Preise gewinnen.

Mit Bus und Bahn zur Landesgartenschau nach Aigen/Schlägl: Es erwartet Sie ein unvergesslicher Ausflug in eine beeindruckende und spannende Gartenwelt rund um das Stift Schlägl. (Inklusive Verpflegung und Eintritt für zwei Erwachsene.)

Mit Bus und Bahn zur Salzerlebnis-Tour Hallstatt: Mit der Salzbergbahn geht es komfortabel auf das Hallstätter Hochtal, von wo aus ein 15-minütiger Fußmarsch zum Eingang der Salzwelten Hallstatt führt. Eine 90-minütige Tour in die Welt unter Tage lässt Geschichte zum Abenteuer werden! (Inklusive Eintritt für zwei Erwachsene und drei Kinder.)

Mit Bus und Bahn rund um den Traunsee: Erkunden Sie die Traunseeregion in Kombination mit Zug und Traunseetaxi: Von Traunkirchen bringt sie das Traunseetaxi zum Einstieg. Danach wandern Sie 45 Minuten zur bewirtschafteten Hütte auf der Hochsteinalm. Geheimtipp ist ein Gebirgszoo. (Inklusive Taxikosten für zwei Erwachsene und drei Kinder.)

Alle drei Ausflüge beinhalten die Reisekosten mit Bahn und Bus aus jeder Gemeinde in Oberösterreich.

Bewerbungen bis spätestens 20. August per Mail an oberoesterreich@klimabuendnis.at, Betreff: OÖN-Gewinnspiel. Bitte geben Sie an, welches Ausflugsziel Sie gewinnen möchten. Die Gewinner werden verständigt.

