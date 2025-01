Mit Tempo 250 vor Polizei geflohen: Verfolgungsjagd endete in Traun mit 5 Verletzten

Um 23:42 Uhr wurden die Feuerwehren Traun und die Betriebsfeuerwehr Dr. Franz Feurstein zu einem Unfall gerufen. Um 00:16 Uhr wurden auch noch die Einsatzkräfte aus Axberg nachalarmiert. Auf der Wiener Straße (B1) war es im Bereich einer Tankstelle zu einem schweren Unfall gekommen, involviert waren drei Pkw und ein Lkw-Sattelzug.

Der Lenker eines der Autos, ein 20-jähriger Ungar aus Linz, hatte sich zuvor eine 24 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Fahrer hatte in Wels die Flucht ergriffen, nachdem er eine Sperrlinie überfahren hatte und eine Streife ihn zur Kontrolle anhalten wollte. Der 20-Jährige raste auf der A8 in Richtung Passau davon, teils mit bis zu 250 Kilometern pro Stunde. Die Fahrt führte ihn weiter auf die A25, wobei der Lenker gefährliche Überholmanöver unter anderem auch auf dem Pannenstreifen unternahm. Über die Ausfahrt Wels-Ost raste der Ungar weiter auf die B 1 zuerst wieder in Richtung Wels.

Temporeiche Flucht im dichten Nebel

Bei der Kreuzung mit der Werfelstraße wendete er und floh weiter in Richtung Linz. Mit einer Geschwindigkeit um die 140 km/h raste der Mann über mehrere rote Ampeln. Trotz dichten Nebels beschleunigte er seinen Wagen bis zu 190 km/h. In Marchtrenk kam es dabei zu einer Kollision mit einem Pkw mit Anhänger.

Kurz vor der Trauner Kreuzung wurde eine Straßensperre mit einem Lkw und einem Pkw errichtet. Der 20-Jährige raste mit mehr als 160 Stundenkilometern auf die stehenden Fahrzeuge zu und fuhr fast ungebremst auf diese auf. Drei Pkw, darunter ein Zivilstreifenwagen der Polizeiinspektion Ansfelden wurden weggeschleudert. Fünf Personen, Polizisten, der Lenker und seine Beifahrerin, wurden dabei teils schwer verletzt. Der 20-Jährige und seine Beifahrerin wurden festgenommen. Am Pkw waren gestohlene Kennzeichen angebracht, zudem hat der Lenker keinen Führerschein.

Die Wiener Straße war zwischen Kremstalstraße und Kürnbergstraße im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.

