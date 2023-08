Mit Riesenrad und Co: In Leonding ist wieder drei Tage lang Feiern angesagt

Sie steht praktisch schon vor der Tür: die achte Auflage des von den OÖN präsentierten Leondinger Stadtfestes. Bei aller Tradition gibt es bei freiem Eintritt so manche Premiere zu feiern. Die im wahrsten Sinne des Wortes größte davon? Das 15 Meter hohe Riesenrad vor dem 44er-Haus.

Ein waschechter Oberösterreicher ist das nicht nur von Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek lang ersehnte Riesenrad zwar keiner – es stammt von einem Aussteller aus der Steiermark –, der Freude tut das aber keinen Abbruch. Im Gegenteil, die Begeisterung ist groß.

Einmal Gruseln gefällig? Das Ghosty-House macht es möglich. Bild: privat

"Das Riesenrad ist dieses Jahr definitiv unser Highlight", sagt Marlene Siegl, bei der alle organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Denn schließlich gehöre so eine Attraktion zu einem Jahrmarkt einfach dazu. Neu ist heuer auch das Ghosty-House: Nach dem Genuss des "etwas anderen Blickes auf die Stadt" können sich die Besucher dort ein bisschen gruseln. Dass es diese beiden Attraktionen gibt, ist dem Engagement von Rudolf Schlader (Vergnügungsbetriebe Schlader) zu verdanken.

Programm für Jung und Alt

Ihre Premiere am Stadtfest wird kommende Woche auch die Suchhundestaffel Rescue Dogs erleben, die über ihre Arbeit informieren wird – unterstützt von zwei Rettungshunden.

Los geht es am Freitag, 8. September, wie gewohnt mit dem Kirtag um 13 Uhr. Die offizielle Eröffnung samt Bieranstich folgt um 18 Uhr. Für gute Stimmung werden dort der Schalmeienzug der Faschingsgilde Ei-Li-Scho und erstmals auch Bamboomoon sorgen. Die Besucher dürfen sich also auf Artisten freuen, die nicht nur auf Stelzen gehen, sondern auch jonglieren.

Am Samstag zeigen die Blaulichtorganisationen ihr Können, neben den freiwilligen Feuerwehren sind auch Polizei und Rettung dabei. Der Sonntag ist der Tag der Familien, hier gibt es auch einige kostenlose Angebote: angefangen vom Frühstück im Atrium (nur für Leondinger Familien mit OÖ Familienkarte) bis hin zum Kasperltheater.

Die Vorfreude beim Organisationsteam ist schon groß. Bild: cityfoto/Wolfgang Simlinger

Die passende musikalische Untermalung beziehungsweise Unterhaltung darf beim Stadtfest natürlich auch nicht fehlen. Am Freitag spielt "Hausmannskost" auf, am Samstag "Meli & the Gentlemen" und "Rampen-Oxx", am Sonntag haben die Leondinger Stadtkapelle und das Edelmetall Brass Quartett ihren großen Auftritt.

"Bei unserem Programm ist für Jung und Alt etwas dabei. Wir garantieren auch bei Regen Spaß", sagt Siegl in Anspielung auf das im Vorjahr doch launische Wetter. Eine ihrer "tragenden" Aufgaben bei der heurigen Organisation: "Immer brav zusammenessen, damit uns der Wettergott gut gesegnet ist."

Festbesucher sind eingeladen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadtfest zu kommen, zu bedenken gilt es dabei, dass es bei den Linien 191 und 192 feierbedingt zu Umleitungen kommt. Die Endhaltestellen der Linien 191 und 192 werden zu den Haltestellen "Leonding Schule" bzw. "Spillheide" verlegt. Während der Sperre der Michaelsbergstraße wird zwischen der Lehnergutstraße und der Mayrhansenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

