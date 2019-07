Mit Pollern gegen Radweg-Ignoranten

In der Gruberstraße wurden erste Poller aufgestellt. Vizebürgermeister Markus Hein (FP) kennt das Ärgernis vieler Radfahrer und hoffte auf die heilsame Wirkung einer "Aktion scharf", die allerdings keine Früchte trug. "Die Situation hat sich nicht wirklich verbessert. Von kleinen Autos werden die Radwege weiterhin blockiert", so Hein, für den diese Ignoranz unverständlich ist. Deshalb werden nun bauliche Maßnahmen gesetzt, die die Radwege freihalten. In der Gruberstraße stehen sie schon, in der Linken Brückenstraße nach der Haltestelle Ontlstraße werden bald weitere Poller folgen.

