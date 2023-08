Mit Pkw gegen Baum geprallt: Welser schwer verletzt

Gegen 19:10 Uhr fuhr der Mann ohne Einwilligung des Zulassungsbesitzers mit dessen Pkw auf dem Güterweg Zeitlham von Haid kommend in Richtung Allhaming. Noch unklar war am Sonntagvormittag laut Polizei, in welchem Verhältnis der Unfalllenker und der Zulassungsbesitzer standen. Ein Diebstahl konnte aber ausgeschlossen werden.

In einem Waldstück kam der Lenker von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde von der Feuerwehr und dem Notarzt aus dem Pkw gerettet und anschließend vom Rettungshubschrauber C10 in das UKH Linz geflogen.

