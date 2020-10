Der Besuch des Christkindlmarktes ist für viele normalerweise ein Fixpunkt in der Weihnachtszeit. Doch Normalität sucht man in einem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr vergebens. Denn vieles, was sonst selbstverständlich ist und irgendwie zu einem Christkindlmarktbesuch dazugehört, wie etwa das Gedränge in den Punschhütten, ist heuer angesichts der stark steigenden Infektionszahlen einfach unvorstellbar.