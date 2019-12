Mit neuer Marke ab in die Zukunft

Ob Student, Unternehmer oder Künstler: So unterschiedlich wie sich die Linzer präsentieren, so vielfältig sind auch ihre Sichtweisen auf die Stadt. Diese hat in den vergangen Monaten an einer umfassenden Markenstrategie gearbeitet. Mit dem Ziel, sich im Wettkampf der Regionen mit einer starken Positionierung zu behaupten, so Bürgermeister Klaus Luger (SP) bei der Präsentation.

Dieses neue Markenfundament drücke nicht nur aus „wie die Stadt bereits ist, sondern auch wohin sie sich künftig weiterentwickeln soll“. Die Inhalte sind das Ergebnis eines mehrstufigen Prozesses: Zur Erarbeitung wurde eine Peer-Group-Analyse mit vergleichbaren Städten, eine Online-Umfrage mit mehr als 4.800 Teilnehmern und einige Workshops mit wichtigen Linz-Playern durchgeführt.

„Passend zu dieser neuen DNA werden wir nun Bilderwelten und Texte kreieren“, sagt Jürgen Tröbinger, Direktor des Geschäftsbereichs Kommunikation und Marketing. Ein neues Linz-Logo sei derzeit nicht in Planung, es könne aber sein, dass dieses auf länger Sicht gesehen adaptiert werde.

Kommendes Jahr soll die neue Markenstrategie sowohl nach innen als auch nach außen getragen werden und die städtische Kommunikation danach ausgerichtet werden. „Es sind auch einzelne Medien- und Kommunikationsprojekte geplant“, sagt Tröbinger. In den Planungsprozess wurden 120.000 Euro investiert, für die Aktivitäten, die für 2020 vorgesehen sind, stehen 150.000 Euro zur Verfügung.