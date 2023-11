Mit Machete auf der A7 unterwegs: Anzeige

Eigentlich besteht gegen den 25-jährigen Nordmazedonier ein aufrechtes Waffenverbot. Das dürfte der in Wels lebende Mann aber vergessen haben - denn bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Franzosenhausweg an der Linzer Stadtautobahn A7 fanden Polizisten am Allerheiligentag in seinem Auto 2 Macheten, einen Schlagring und Reizgasspray. Der 25-jährige Beifahrer aus dem Bezirk Wels-Land hatte Cannabis und Kokain im Gepäck. Waffen sowie Drogen wurden abgenommen, die Männer angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper