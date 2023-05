Klassiker in Steyregg

Wenn heute Abend im Schloss Steyregg die Bühnenlichter angehen, dann fühlt sich wieder vieles so an wie früher, wie vor der Pandemie, die so viel kulturelles Leben lahmgelegt hat. Die Theatergruppe Juckreyz ist wieder als komplettes Ensemble auf der Bühne und wird – ergänzt um weitere drei Darsteller – das Publikum unterhalten.