Mit Fußball in Linz die Lust aufs Lernen entdecken

Bei Fußballtrainings, die der Verein Soziale Initiative und die Stadt mit dem LASK und dem Sozialministerium anbieten, sollen junge Menschen ihre Stärken und sich selbst entdecken. Gelegenheit, bei diesem Motivationstraining durch Kicken mitzumachen, gibt es heute, Freitag, von 13 bis 18 Uhr am Pichlinger See, dann jeweils ab 17 Uhr am Dienstag, 27. August, beim Fun-Court am Ebelsberger Schlossweg sowie am 28. August beim Fun-Court an der Karl-Renner-Straße.

Die Trainingseinheiten sind eine von drei Säulen in dem KickStart genannten Projekt. Zusätzlich zum Kicken wird jedem Teilnehmer eine Betreuungsperson zur Seite gestellt. Mit diesem Coach kann man persönliche und berufliche Ziele erarbeiten. Zudem gibt es für die Jugendlichen Lernunterstützung.

Die zusätzlich zu den Einsteigerveranstaltungen angebotenen Trainings finden bis Schulbeginn jeweils Montag, Mittwoch und Freitag ab 13 Uhr auf der Anlage der Fußballakademie am Seidelbastweg 9 in Linz-Wegscheid statt.

Weitere Infos im Netz unter: soziale-initiative.at/news

