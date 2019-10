Deutlich grüner wird im kommenden Jahr die Stockhofstraße in Linz. Notwendige Sanierungsarbeiten werden zu einer Attraktivierung der Straße genutzt, kündigte Vizebürgermeister Markus Hein (FP) im OÖN-Gespräch an. Dabei werden auch Parkplätze verschwinden. "Richtung Kreisverkehr denken wir eine Art Allee an", so Hein.