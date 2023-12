Das Drehbuch für den Budget-Gemeinderat hat Tradition. Den Begrüßungsworten von Bürgermeister Klaus Luger (SP), folgen die Erläuterungen von Finanzdirektor Christian Schmid und der für Finanzen zuständigen Vizebürgermeisterin Tina Blöchl, dann wird diskutiert, gelobt und kritisiert. So ist es auch heute im Alten Rathaus, wo ab 9 Uhr in der Früh das neue Doppelbudget für die Jahre 2024 und 2025 das bestimmende Thema ist.



869 Millionen Euro Einnahmen, 928 Millionen Euro Ausgaben für das Jahr 2024. 897,8 Millionen Euro Einnahmen, 955,8 Millionen Euro an Ausgaben für das Jahr 2025. Investitionen in Höhe von rund 164 Millionen Euro. Ein Schuldenberg, der bis 2025 auf 983 Millionen Euro anwachsen wird. Das sind die Eckpunkte des Budgets für die kommenden zwei Jahren.

Die Erstellung sei keine leichte Aufgabe gewesen, sagte Schmid: „Die Herausforderungen waren omnipräsent.“ Auch Blöchl strich die schwierigen Rahmenbedingungen hervor: angefangen von geopolitischen Verwerfungen über hohe Personalkosten und Energiepreisen bis hin zu hohen Transferzahlungen an das Land Oberösterreich. Blöchl beschwor den überparteilichen Zusammenhalt, sie betonte, dass Linz mit diesem Budget seinem Anspruch als „urbane, wirtschaftlich starke und klimabewusste“ Landeshauptstadt gerecht werde.

Für Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) gab es mit dem heutigen Budgetgemeinderat eine Premiere, es war sein erster in seiner Funktion als Vizebürgermeister. In solch „verzwickten finanziellen“ Situationen brauche es „Stabilität und Verlässlichkeit“, dafür stehe seine Fraktion ein, sagt er zu Beginn seiner Rede. Große Sorge bereitet Hajart die mittelfristige Finanzplanung, der budgetäre Ausblick sei erschütternd: „Mit einem übervollen Schuldenrucksack werden wir nicht weit marschieren können.“

Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) kritisierte, dass die Stadt wichtige Investitionen für Klimamaßnahmen setze, aber gleichzeitig „Klimakiller-Projekte“ wie den Westring und den A7-Halbanschluss Auhof mit 70 Millionen Euro unterstütze. Man konterkariere damit alle Bemühungen Linz zu einer klimagerechten Stadt zu machen, warnte Schobesberger auch vor weiteren Versiegelungen im Universitätsviertel. Und rief die Gemeinderäte gleichzeitig dazu auf, sich zu fragen, wie die Stadt Linz aussehen könnte, wenn besagte 70 Millionen Euro statt in Autobahnen in öffentliche Verkehrsmittel, Bäume und Co. investiert würden.

"Brauchen eine Budgetpolitik mit Herz und Hausverstand"

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) sieht mit dem Budget in allen Bereichen „das Nötigste“ abgedeckt. Ziel könne aber nicht sein, sich auf Nebenschauplätzen zu verzetteln, trat er dafür ein eine Politik für viele zu machen. Es brauche eine Budgetpolitik mit Herz und Hausverstand.

Neos-Fraktionsobmann Georg Redlhammer teilte indes kräftig gegen die Landes-ÖVP aus, diese liebe die Stadt Linz nicht. Würde das Land die Praxis der Transferzahlungen fairer gestalten, müsste die Stadt keine neuen Schulden aufnehmen, argumentierte er. Redlhammer kündigte in seiner Rede an, dass sich seine Fraktion bei dem Budgetbeschluss enthalten werde. "Es ist viel Gutes geplant, aber wir geben keine Generalamnestie." Um zu erkennen, dass Geld nicht auf Bäumen wachse, brauche es keine betriebswirtschaftliche Ausbildung, da helfe es auch nichts, wenn pro Jahr rund 900.000 Euro für neue Bäume ausgebeben werden.

„Es ist höchste Zeit, sich der zunehmenden Armutsgefährdung zu widmen, denn auch die Verbesserung der Lebenssituation von Linzerinnen und Linzer in Not ist eine wichtige Aufgabe und auch humanitäre Pflicht", sagte KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Grünn, die ihren Vorschlag für ein kostenloses Mittagessen in städtischen Kindergärten und Schulen bekräftigte. Um die leere Stadtkasse zu füllen, schlug die KPÖ neue Finanzierungswege wie eine Vermögenssteuer oder eine Leerstandsabgabe vor.

Autorin Julia Popovsky