Mit einem Klassiker will der neue Oberwirt alte Stärken ausspielen

Das Team um Christian Meixner (Bildmitte) will den Oberwirt in St. Magdalena wieder beleben und wartet ab heute auf die Gäste.

Er ist in St. Magdalena aufgewachsen und hat deshalb auch eine besondere Verbindung zum Oberwirt. Für Philipp Kaufmann, Gründer der KaufmannGruppe, erklärt sich schon daraus ein Interesse an dem Landgasthaus, dem er nach drei Jahren Leerstand nun als Pächter neues Leben einhauchen will. Am Mittwoch wurde der Betrieb, der der Stadt Linz gehört, offiziell eingeweiht, heute startet der reguläre Betrieb.