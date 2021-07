Mit der Kinder-Uni in den Sommer gestartet

LINZ. Von Bürstenrobotern über die Beziehung von Pflanzen, Tieren und Menschen bis hin zu Schiffen und Tetra Pak: Mehrere hundert Kinder nahmen von Montag bis Donnerstag an der Kinder-Uni in Linz teil. 14 Jugendliche, die den OÖN-Workshop "Wir machen Zeitung" absolvierten, hörten sich bei drei Lehrveranstaltungen um - und gestalteten mit OÖN-Redakteur Christian Ortner diese Seite

Volldampf auf hoher See

Mit Tetra Paks, Strohhalmen, Dosen, Kerzen und einer Heißklebepistole bauten die Kinder im Kurs "Mit Volldampf auf hoher See" in der Kunstuniversität dampfbetriebene Boote. Sie sind dank Thermodynamik und des Unterdruckprinzips fahrtüchtig. Laut Kursleiter Florian P. ist dieses Prinzip auch auf größere Schiffe anwendbar, jedoch in einer leicht veränderten Bauweise. Laut den Teilnehmern war der Kurs spannend und lustig. Jeder, der Heißkleber und Kerzen zu Hause hat, könne diese Boote mit viel Geduld nachbauen, kommentierte eine Teilnehmerin, während eines der Boote versank.

Im Workshop "Tiere, Pflanzen, Menschen" erforschten Volksschüler deren Zusammenleben. Außerdem lernten die Kinder über das Leben von Schnecken, Spinnen und Insekten und bastelten Exemplare davon. Das Mikroskop ermöglichte ihnen, die Tiere näher zu beobachten und in die faszinierende Tierwelt einzutauchen. Trotz des zweisprachigen Kurses harmonierten die Kinder gut. Ein begeisterter Bub berichtet: "Am besten gefällt mir das Spinnenbasteln. Ich habe viel dazugelernt."

Dass man mit Bürsten putzen kann, ist bekannt. Nur die wenigsten dürften aber wissen, dass man daraus auch Wunderwerke wie Roboter bauen kann. Das war beim Kurs "Hello World – Roboterschmiede" im Wissensturm möglich. Dort konnte man seinen eigenen Bürstenroboter bauen und dekorieren. "Der Kurs hat mir sehr gut gefallen", sagt der neunjährige Leo Eckersdorfer.