Mit den Linz Linien 225 Mal rund um die Welt

Mehr als neun Millionen Kilometer wurden von der Fahrzeugflotte der Linz AG Linien im Geschäftsjahr 2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) zurückgelegt. Damit wurde in etwa das Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019 erreicht. Mit der Kilometerzahl hätte man theoretisch knapp 225 Mal die Erde umrunden oder mehr als 23 Mal den Mond erreichen können.

Bedient wird von den Linz Linien ein Streckennetz mit einer Gesamtlänge von rund 206 Kilometern. Auf insgesamt 34 Linien sind 62 Straßenbahnen, 88 Autobusse, 20 Obusse und 7 Bergbahnen sowie 11 Stadtteillinienbusse im Einsatz. Insgesamt waren 85,4 Millionen Fahrgäste mit den Bussen und Straßenbahnen der Linz Linien unterwegs, das entspricht durchschnittlich 234.000 Fahrgäste pro Tag. Die meistgenutzten Linien sind die vier Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 mit rund 54 Millionen Fahrgästen. 15 Millionen Abfragen gab es bei der digitalen Fahrplanauskunft.

"Positive Bilanz"

Linz AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner sieht sich angesichts der Zahlen im eingeschlagenen Weg bestätigt: "Wir können trotz der durch die Krise ausgelösten schwierigen vergangenen Jahre eine positive Bilanz ziehen."

Der öffentliche Verkehr der Linz Linien bilde das Rückgrat des städtischen Verkehrskonzeptes, ist von Verkehrsreferent und Linz-Linien-Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Hajart (VP) zu hören. Das tim-Angebot, das die Möglichkeit zum "klimafreundlichen e-Carsharing" biete, solle im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden, kündigt er an.

2022 war für die Linz AG gleich in mehrfacher Hinsicht ein Jubiläumsjahr: So galt es etwa 125 Jahre Elektrische Straßenbahn, 20 Jahre Straßenbahnlinie 2 oder 35 Jahre Anruf-Sammel-Taxi zu feiern.

Unterwegs zu Silvester

Am morgigen Altjahrstag gilt auf allen Linien der Linz AG übrigens der reguläre Samstagsfahrplan. Am Nachmittag ist allerdings wegen des Silvesterlaufes, im Stadtzentrum mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Betroffen sind die Bereiche Taubenmarkt, Mozartkreuzung und Goethekreuzung. In der Silvesternacht sind wie gewohnt die Nachtlinien und das AST-Sammeltaxi unterwegs.

Die N82 fährt von der Universität in die Solar City, die N83 vom Hafen in die Neue Heimat und N84 vom Hauptbahnhof zum Schloss Traun. Für alle Kurzentschlossenen: Nachmeldungen für den Silvesterlauf sind morgen, von 13 bis 14.30 Uhr, noch möglich. Infos: silvesterlauf-linz.at

