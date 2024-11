Mit Demut und 15 Jahren Erfahrung in den Wahlkampf

Gestern waren es auf den Tag genau 15 Jahre, dass Eva Schobesberger zur Stadträtin der Grünen angelobt worden ist. Und gestern war es auch, als sie ihre Eckpunkte für die anstehende Bürgermeister-Wahl am 12. Jänner 2025 präsentierte. Und zwar mit einer klaren Ansage: "Ja, ich wäre wirklich gerne Bürgermeisterin dieser Stadt, weil ich unsere Stadt liebe und zutiefst davon überzeugt bin, dass wir es tatsächlich gemeinsam besser machen können. Wenn ich in die Zukunft schaue, dann glaube ich tatsächlich, dass jetzt der Punkt ist, an dem wir die Chance für einen politischen Neustart haben", sagt Schobesberger. Das Bürgermeisterbüro sei zu lange ein Ort des alten Denkens gewesen, wo Autos und die Interessen der Investoren im Vordergrund gestanden seien, und nicht die der Linzerinnen und Linzer.

Der LIVA-Skandal rund um den zurückgetretenen Bürgermeister Klaus Luger habe viel an Vertrauen gekostet. "Die Menschen, mit denen ich rede, sprechen von Enttäuschung und Erschütterung", sagt sie. "Wir können es anders machen, wir können es besser machen: die Stadt der Investoren wieder zu einer leistbaren Stadt für die Menschen zu machen. Das wünsche ich mir, dafür trete ich an." Das "Bessermachen" vertieft sie mit drei Kernpunkten: "Vertrauen in die Stadt zurückgewinnen", für ein "grünes sowie klimagerechtes Linz für alle" und mit der "Stadt des Miteinanders".

"Wohin wenden sollen?"

Ersteres zielt auf den LIVA-Skandal und den "Machtmissbrauch" ab. "Wohin hätte sich der kaufmännische Leiter wenden sollen? An seinen Aufsichtsratsvorsitzenden, der Klaus Luger war, oder an seinen Eigentümervertreter, der auch Klaus Luger war?", sagt Schobesberger. "Das zeigt, dass wir in der Struktur etwas ändern müssen – auch unsere Arbeitsweise. Das gilt besonders für die städtischen Gesellschaften, die zuletzt aus dem Blick der Allgemeinheit gerückt sind." Einen entsprechenden Antrag habe sie bereits im Gemeinderat eingebracht.

Naturgemäß ist ihr auch ein klimagerechtes Linz, wie sie sagt, ein wichtiges Anliegen: "Das ist die stärkste Herausforderung der Zukunft, davon bin ich überzeugt." Ein Blick nach Spanien zeige, dass durch den Klimawandel verursachte Starkregenereignisse selbst ein kleines Rinnsal so anschwellen lassen, dass Autos wie Matchbox-Autos in der Stadt herumschwimmen. Folge der Unwetter: 200 Menschen starben. Klimaanpassungsmaßnahmen müssten, wieder mit Blick auf Linz, dringend umgesetzt werden. "Wir müssen die Baumoffensive vorantreiben, um die Stadt zu kühlen", sagt sie. Das sei auch eine Art der sozialen Gerechtigkeit, damit jene, die sich nur kleine Wohnungen leisten können und keine Gärten haben, im öffentlichen Raum Wohlfühloasen finden.

Zudem wolle sie auf die Menschen zugehen, hinhören und vor allem mit ihnen reden. Zum Auftakt lädt sie daher fünf Mal zum "Kaffee mit Eva" – erstmals am Freitag, 15. November, 15 Uhr, im Café Antonia.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf

