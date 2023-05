Mit dem Walross zur Urfahranermarkt-Fahrt

Wer den Urfahranermarkt einmal vom Wasser aus sehen will, kann dafür ab sofort das Ausflugsschiff "Walross" nutzen. Ebenfalls neu im Angebot ist eine „Hafentour“ auf der MS Linzerin, mit der die Fahrgäste die Stadt aus einem besonderen Blickwinkel erkunden können. In den Sommerferien bietet Wurm & Noé zudem ein Kombiticket mit Schifffahrt & Mural Walk an. Ein Kombiticket inklusive einer Fahrt mit dem Linzer City Express (Gelber Zug) ist die ganze Saison erhältlich.

Themenfahrten

Die Linzerin ist jedoch nicht nur tagsüber auf der Donau unterwegs. Am Wochenende finden auf ihr immer wieder unterhaltsame Themenfahrten statt: Bei „Donau in Flammen“ gibt es am 9. Juni und 11. August ein fulminantes Feuerwerk von Bord aus zu bestaunen. Im Juli und August ist das Schiff zudem jeden Freitag- und Samstagabend unterwegs zur „Linzer Ripperltour“ und zur „Italienischen Nacht“.

Mit der Fähre nach Ottensheim

Als Ausflugsschiffe zum Chartern für besondere Anlässe, wie Hochzeitsfeiern, Betriebsausflüge oder sonstige Events stehen neben dem Walross, die MS Sissi, die MS Eduard, das Hafenboot der Linz AG und die Schönbrunn zur Verfügung. Mit Mai ist auch der "Donaubus", die Radfähre zwischen Linz und Ottensheim, mit dem Feiertags- und Wochenendbetrieb gestartet. Ab Juni fährt der Donaubus täglich im Stundentakt.

