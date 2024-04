Mit dem Rettungsboot durch eine fiktive Flutkatastrophe in Linz

Bürgermeister Klaus Luger mit Gewinnern Ahmed Altaai, Simon Lechner, Kristian Todt, Peter Keszei sowie Winni Ransmayr (last by Schachermayer); stehend hinten Florian Rudinger, Melanie Skola

"Linz: Flood Rescue" wirft in der Kategorie "Digitales Spiel" die Frage auf, wie Linz bei einer Donauüberflutung aussehen würde, die katastrophaler ausfällt als alle bisher gekannten. Der Spieler bedient ein Rettungsboot und muss Missionen absolvieren, Menschen retten und lernt nebenbei Fakten über Linz. Mit dem Spiel wollen die Entwickler vom Team "Partners in Knowledge" nicht nur unterhalten, sondern auch auf die Folgen der Klimakrise aufmerksam machen.

Bürokraten zu Infrastruktur

Der Sieg für das beste analoge Spiel ging an das Team "Brettspiel Bürokraten" für "öi! - Das Satirespiel zur öffentlichen Infrastruktur". Das lustige, manchmal gemeine Brettspiel greift die Frage der sinnvollen Verwendung öffentlicher Mittel auf. In eingebauten Schätzspielen erfahren die Spieler zugleich wichtige Parameter der Linzer Stadtplanung, etwa zu Verkehr, Recycling, Energieumsatz oder Gebäudenutzung. Ziel ist es, die Komplexität der Entstehung und Weiterentwicklung öffentlicher Gebäude und Infrastruktur zu vermitteln.

Dritter Sieger bei Linz hACkt ist das Team "Linzer Leuchten", dabei geht es um druckempfindliche, beleuchtete Bodenteile, die in der Stadt verteilt werden. Diese sollen Menschen, vor allem diejenigen, die sich unter anderen Umständen wohl nicht begegnet wären und offen für ein Spiel oder eine Begegnung sind, animieren und zusammenbringen.

Ein Wochenende, 15 Spielideen

Bei Linz hACkt entwickelten die Teilnehmer an einem Wochenende im kürzlich eröffneten Zentrum für Jugendkultur "last by Schachermayer" 15 Spielideen, die mit Unterstützung von Mentoren entwickelt wurden. Bis 1. April konnten über das Community-Voting Stimmen für die beste Idee gesammelt werden. Im Jurymeeting am 2. April wurde über die Vergabe der Preisgelder entschieden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper