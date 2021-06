Mit dem Mountainbike über den Pfenningberg

Die Gegend rund um Linz ist schon seit jeher ein Hotspot für die lokale Mountainbikeszene. Die Touren rund um die Gis sind beliebt wie eh und je, und mit drei beschilderten Routen ist auch der Pfenningberg interessant geworden.

Beim Haselgraben treffen die beiden Mountainbike-Regionen Granitland und Sterngartl Gusental zusammen, viele der Strecken sind von Linz aus schnell zu erreichen. Abwechslungsreich sind sie alle, manchmal auch herausfordernd. Wir sind es gemütlicher angegangen und haben eine eigene Runde kreiert, die sowohl landschaftlich als auch von der Anforderung her als Genusstour einzustufen ist.

Gestartet sind wir am Hauptplatz in Linz. Auf der Urfahraner Seite der Donau folgt man dann dem Radweg entlang des Dammes, vorbei an den Brückenbaustellen bis zum Pleschinger See. Entlang der Parkplätze geht es am Seeweg zur Bundesstraße hinaus, und beim Fischgrill beginnt die Auffahrt und Beschilderung Richtung Pfenningberg.

Knackiger Anstieg zum Gipfel

Auf Asphalt kommt man schnell höher, imposant sind die Blicke aufs Industriegebiet, und vorbei an zwei Bauernhäusern erreicht man durch den Wald bald die Abzweigung bei den 3 Gattern.

Der Beschilderung "P1-3 Buchen" nach links folgend, rollt man auf einer Forststraße zunächst teilweise um den Berg bis zum 3 Buchenkreuz mit Tisch und Bänken hinauf. Ein kurzes Stück folgt man der Straße von hier bergab, ehe man nach rechts mit einem kurzen knackigen Anstieg den Gipfel erreicht. Zurück bei der Forststraße geht es weiter bergab und bei der nächsten Kreuzung nach links hinaus zum Gasthaus Daxleitner.

Frei sind die Blicke über die hügelige Landschaft rund um Gallneukirchen. Ein Wiesenweg, der noch vor dem Gasthaus abzweigt, führt hinab zur Lachstattstraße, der man weiter folgt. Am Binderweg kommt man vorbei am Mahnmal für Widerstandskämpfer, die im Frühjahr 1945 hier hingerichtet wurden.

Kurz darauf mündet man ein in die Alte Linzer Straße und erreicht in Innertreffling den beschilderten Pferdeeisenbahnwanderweg. Man überquert die Autobahn und folgt neben der Bundesstraße einem schmalen Weg aufwärts. Von hier geht es, nur durch einen kurzen Waldanstieg unterbrochen, großteils eben auf der Trasse der ehemaligen Pferdebahnstrecke weiter. Schöne Waldpassagen wechseln ab mit kurzen Abschnitten auf Asphalt durch die Siedlungen, und am Kalkgruberweg erreicht man die Altenberger Straße.

Kurz nach links bis zu einer Haltestelle, hier nach rechts aufwärts erreicht man wieder die Trasse der ehemaligen Bahn und rollt weiter, bis man mit Blicken über die Stadt und zum Pfenningberg in den Schatzweg einmündet.

Hier verlässt man die Pferdebahntrasse, die von da an den Spaziergängern vorbehalten ist. Nach rechts geht es noch einmal leicht bergauf, und entlang des Schatzweges kommt man zuletzt durch Wald zum Bildungshaus in St. Magdalena.

Der Untergrund ist nicht schwierig. Bild: Alois Peham

Gemütliches Ausrollen

Es geht endgültig bergab, bei der scharfen Linkskurve nach dem Ort schwenken wir nach rechts ein in den Marienberg, fahren hinaus bis zur Leonfeldner Straße und am Radweg bis Gründberg.

Hier geht es dann unter der Leonfeldner Straße durch, weiter durch den Heilhamer Park, unter der Mühlkreisautobahn durch und hinaus zum Damm mit dem Donauradweg. Zurück ins Zentrum überquert man auf dem neuen, breiten Radweg der Voestbrücke die Donau und rollt durch den Donaupark gemütlich zurück ins Zentrum.

Infos zur Tour

Fahrzeit: 3 - 4 Stunden mit Pausen, ohne Motor

Länge: 35 km

Höhenmeter: 700

Linz (265 m) - Pfenningberg (616 m) - Innertreffling (380 m) - Mittertreffling (430 m) - St. Magdalena (313 m)

Internet: https://linz.naturfreunde.at/berichte/2019/mtb-arena-pfenningberg/, www.pferdeeisenbahn.at



Infos und Karten: Infos mit allen Routen der beiden Mountainbike-Regionen rund um Linz findet man im Internet (granitland.at, sterngartl-gusental-leader.at)

616 m

Der Pfenningberggipfel liegt in einem ausgedehnten Waldgebiet zwischen Steyregg und Linz. Ein Gipfelkreuz und eine Bank laden zu einer Rast am höchsten Punkt dieser Rundtour.

Charakteristik

Abwechslungsreiche, nicht allzu schwierige Mountainbiketour auf Forststraßen mit kurzen Abschnitten auch auf Wald- und Wiesenwegen sowie auf asphaltierten Nebenstraßen mit wenig Verkehr. Wie überall sollte man auch hier Rücksicht auf Wanderer nehmen.

Einkehr

Beim Gasthaus Daxleitner am Pfenningberg gibt es einen Getränkeautomaten, und es ist wieder von Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr geöffnet (www.daxleitner.at).