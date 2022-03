Gezielte Förderung von digitaler Kompetenz für Jung und Alt, dazu die Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Stadt – die Ziele, die beim Start des Programms "Digitales Linz" im vergangenen Jahr ausgegeben wurden, waren hoch. "Und wir sind am richtigen Weg", sagt SP-Bürgermeister Klaus Luger. Er führt als Beispiele den Hackathon, der im Mai 2021 erstmals abgehalten wurde, die Coding-Week für Kinder oder die Smartphone-Tage für Senioren, die sehr gut besucht waren, als Beispiele an.