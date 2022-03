Mit dem Bistro "Coco" ist wieder Pariser Lebensart in Linz gelandet

Wechselvoll ist die Geschichte französischer Lokale in Linz. Hauptstadt-Bewohner mit jahrzehntelanger Gastro-Erfahrung erinnern sich an das "Le Bistro" in der Linzer Altstadt (heute Bar "Frau Dietrich"). Viele Jahre wehte frankophiler Hauch auch um das "Le Boeuf" in der Kudlichstraße, dem früheren Froschberg-Rondo. Auch das ist längst Geschichte.