Mit "Barefoot-Boat" und Rundfahrten startet Donauschifffahrt in die Saison

"Nach zwei Jahren Pandemie heißt es endlich wieder: Volle Fahrt voraus." Mit diesen Worten läutete Margit Noé, Chefin der Reederei Wurm & Noé, gestern in Linz die Schifffahrtssaison auf der Donau ein. Bevor die "MS Linzerin" mit Hafenrundfahrten startet, kann die Donau in Linz am Wochenende noch bei Fahrten an Bord des neuen "Barefoot-Boat by Til Schweiger" genossen werden.