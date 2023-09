Mit 66 Jahren, da fängt auch schon einmal ein Jungunternehmer-Leben an

In einem Alter, in dem man es gewohnt ist, schon Jahre zuvor immer wieder mit der Frage "wie lange machst du noch?" konfrontiert zu werden, hätte man dann mit dem vollendeten 65. Lebensjahr endlich das Ziel – die Pension – erreicht. Was aber, wenn man noch Freude an der Arbeit hat und meint, dass man mit seinem Wissen und seiner Erfahrung anderen helfen, sie unterstützen kann? Dann macht man sich selbstständig, wenn Alterskollegen schon die neue Freiheit im Ruhestand zelebrieren.