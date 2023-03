Mit 60 Jahren ist nicht Schluss

Violett. Keine Farbe passt besser zur Provence, sagt der Steirer Wolfgang Fuchs. Diese Farbe kann aber für Lebenslust und Lebensfreude stehen. Die hat der fotografierende Reisende oder reisende Fotograf – wie man es will – auch wieder für sich entdecken müssen. Das wird er diese Woche auch in Linz sichtbar machen, wenn er am 28. März im Neuen Rathaus in die Provence entführt und sich davon ein "schönes Gemeinschaftsgefühl" erwartet, wie er sagt.

Nach 23 Jahren, in denen es Fuchs gewohnt war, mit seinen Multivisionsshows in ausverkauften Veranstaltungssälen viele Menschen in den Bann zu ziehen, hatte die Corona-Zeit mit ihren Folgen und Einschränkungen das "kleine Familienunternehmen" in seinen Grundfesten erschüttert.

Wolfgang Fuchs Bild: WOLFGANG FUCHS

"Ich habe gespürt, wie sich die Leute immer mehr von Reisevorträgen entwöhnt haben und wir einen gewissen Teil des Publikums verloren haben", sagt Fuchs. Dann wurde er noch 60 Jahre alt, was ihm insoferne schlaflose Nächste bescherte, als er sein Lebenswerk davonschwimmen sah. Doch nun ist die Zuversicht zurückgekehrt, wonach, in Anlehnung an den Hit von Udo Jürgens, mit 60 Jahren noch lange nicht Schluss ist. Jetzt folgt er wieder seiner Berufung – und die Menschen können ihm zusehen.

Live-Multivision

„Provence – Ein Traum in Violett“ von Wolfgang Fuchs

Linz: 28. März, 19.30 Uhr, Neues Rathaus

weiterer Termin in Steyr (29. 3.)

Karten & Infos: www.wolfgang-fuchs.at

Autor Reinhold Gruber

