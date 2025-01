Mit 52.100 Besuchern hat Kulturpark Traun einen neuen Rekord erzielt

Mit 52.100 Besuchern hat der Kulturpark Traun 2024 sein bislang erfolgreichstes Jahr verzeichnet. Entsprechend zufrieden zog vergangene Woche Geschäftsführerin Brigitte Brunner Bilanz, um aber auch gleich klarzumachen, dass kulturell in dieser Tonart heuer weitergearbeitet werde. "Es hat sich gezeigt, dass unser kulturelles Angebot von unseren Gästen sehr gut angenommen wurde", sagte Brunner in einer Pressekonferenz, bei der auch der Ausblick auf die neue Saison im Blickpunkt stand.

Sowohl in der Spinnerei als auch im Schloss Traun konnten im vergangenen Jahr mehr Besucher begrüßt werden, wobei die Zuwächse im Schloss von 3500 im Jahr 2023 auf fast 5000 Besucher im Vorjahr besonders stark ausfielen. Umgekehrt zog die Spinnerei mit fast 20.000 Gästen quantitativ mehr Menschen an. 2023 waren 19.413 Besucher in der Spinnerei registriert worden.

Viel Kabarett

Vor diesem Hintergrund ist es nur logisch, dass am inhaltlichen Fahrplan im Angebot des Kulturpark Traun nicht gerüttelt wird. Konzerte, Kabarett, Kinderveranstaltungen und Theaterproduktionen bilden die Säulen, die auch im heurigen Jahr wieder viele Gäste anziehen sollen, so Brunner.

Besonders dicht ist das Kabarettprogramm, bei dem die Verantwortlichen auf eine Mischung aus Stars und Nachwuchskünstlern zählen. So werden heuer Alfred Dorfer (28. Mai), Lukas Resetarits (17. Mai), Omar Sarsam (13. März), Herbert Steinböck (27. März), Stefan Leonhardsberger (30. Jänner), Malarina (5. Juni) und Martin Frank (12. Juni) in Traun auf der Bühne stehen.

Auf dem Konzertsektor findet man Boris Bukowski (31. Jänner), Blonder Engel und die Kapelle zum Guten Ton (1. Februar), Austro-Pop mit Wir 4 (15. Februar) oder Celtic Rock mit Paddy Murphy (14. März).

Da sich in den vergangenen Jahren das Theater zu "einer sehr erfolgreichen Schiene im Programm der Kulturpark Traun GmbH" (Brunner) entwickelt hat, wird dieses Erfolgsmodell heuer fortgesetzt. Vorfreude weckt dabei der Theaterfrühling, für den sich Alexander Knaipp und Katharina Bigus das preisgekrönte Stück "Meisterklasse" von Terrence McNally vorgenommen haben. Im Mittelpunkt dieses Theaterabends, der am 28. Februar Premiere im Schloss Traun feiert und dann bis Ende März weitere zehn Mal zu sehen sein wird, steht Maria Callas, die herausragendste Sopranistin aller Zeiten. "Meisterklasse" zeigt die Ausnahmekünstlerin (gespielt von Bigus) nach dem Ende ihrer grandiosen Bühnenkarriere. Dabei wird laut Bigus und Knaipp der Zwiespalt zwischen dem Privatmenschen und der Kunstfigur erlebbar. Für den Sommer planen die Intendanten Bigus und Knaipp, wie bereits kurz berichtet, Agatha Christies "Die Mausefalle".

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber