Mit 3 Kindern im Auto: Polizei stoppte Drogenlenker in Linz

Besonders verantwortungslos hat sich ein 35-jähriger Vater am Montag in Linz verhalten: Der Mann, der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, fuhr unter Drogeneinfluss mit seinem Nachwuchs im Alter von zwei, sechs und elf Jahren durch die Gegend. Beamte im Streifendienst bemerkten den Wagen am Montag gegen 11 Uhr im Stadtgebiet von Linz und baten den Lenker zur Kontrolle.

Wie sich herausstellte, war ihm die Lenkberechtigung vorläufig entzogen worden. Zudem bemerkten die Polizisten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Ein freiwilliger Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der Linzer. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt – er wird angezeigt, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

