Mit 1,96 Promille: Alkolenker kollidierte in Linz mit geparktem Lkw

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 43-Jährige in der Linzer Waldeggstraße, als er gegen die geöffnete Tür eines geparkten Lkw prallte. Dadurch wurde die Türe zugeschlagen und der 45-jährige Lkw-Lenker an der Hand verletzt.

Der Unfalllenker hielt an, und gab vor, seinen Führerschein holen zu müssen. Nach etwa einer Viertelstunde kam der Mann zurück, setzte sich jedoch in das Auto seines Bruders und verließt die Unfallstelle erneut. Polizisten konnten den 43-Jährigen in der Nähe der Unfallstelle anhalten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Linzer keinen gültigen Führerschein besitzt, da ihm die Lenkberechtigung bereits entzogen worden war. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Dem Unfalllenker wurde die Weiterfahrt untersagt, mehrere Anzeigen folgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper