Mit 180 km/h geflüchtet: Reifenplatzer stoppte Raser auf der B139

Eine Polizeistreife hatte den Lenker, der zwei Männer im Pkw mitnahm, um 22.38 Uhr in Haid (Bezirk Linz-Land) zum Anhalten aufgefordert. Nach der Einfahrt in den Kreisverkehr Dammstraße hielt der 22-Jährige den Wagen an. Er sollte den Beamten nachfahren, was er nickend zur Kenntnis nahm. Doch das stellte sich als Bluff heraus: Der junge Mann aus dem Bezirk Linz-Land wollte einer Kontrolle entkommen, indem er aufs Gas stieg und auf der B139 Richtung Pasching davonfuhr.

Die Streife verfolgte den Pkw mit bis zu 180 km/h, teilte die Landespolizeidirektion mit. Trotz regennasser Fahrbahn, Sperrlinie und schlechter Sicht überholte der 22-Jährige und gefährdete damit andere Verkehrsteilnehmer. Schließlich verloren die Polizisten den flüchtigen Wagen aus den Augen.

Es stellte sich heraus, dass der Lenker bei seiner Flucht einen Unfall hatte. Er war auf einen Randstein gefahren, wodurch die beiden linken Reifen geplatzt waren. Der 22-Jährige ließ das Unfallauto unversperrt zurück. Es wurde kurze Zeit später von einer weiteren Polizeistreife entdeckt. Die Papiere, die sich im Pkw befanden, führten zum 22-jährigen Zulassungsbesitzers. Der junge Mann erhielt einen Anruf von der Polizei und gab an, bereits auf dem Weg zur Polizeiinspektion Traun zu sein, um sich zu stellen.

Bei der Einvernahme gab er zu, den Wagen gelenkt zu haben. Er sei aus Panik vor der Kontrolle geflüchtet, weil er keinen Führerschein habe. Sowohl einen Harntest als auch eine klinische Untersuchung verweigerte der Lenker. Über die zwei Männer, die er mitgenommen hatte, ist bisher nichts bekannt. Vor der Einvernahme des 22-Jährigen waren bei einer Firma zwei Männer kontrolliert worden. Sie hatten aber jeglichen Zusammenhang bestritten, so die Polizei.