Mit 167 km/h durch die 70er Zone

Der junge Mann aus dem Bezirk Rohrbach raste in der Nacht auf Freitag mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die B127, als er im Gemeindegebiet von Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einer Polizeistreife gestoppt wurde. In rund 300 Metern Entfernung zu den Beamten brachte er seinen Wagen zum Stillstand, nachdem er das Anhaltezeichen gesehen hatte.

Das Messgerät der Polizei zeigte 167 km/h – in einem Bereich, in dem maximal 70 km/h erlaubt gewesen wären. Auf die eklatante Geschwindigkeitsübertretung angesprochen, erklärte der Bosnier, ein Freund habe ihn angerufen und würde ihn dringend brauchen. Seinen Probeführerschein musste der 24-Jährige abgeben, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.